La Policía Nacional capturó a Kenffersso Jhosue Sevilla Artega, alias Flypper, presunto segundo cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua, en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Según el ministro, el detenido es la “mano derecha” de alias Niño Guerrero, líder internacional de esa banda originaria de Venezuela y expandida a otros países, dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y traficar con drogas y personas.

“Su captura neutraliza una pieza clave del engranaje criminal”, celebró el titular de Defensa.

El ministro detalló que alias Flypper es señalado como el “cabecilla financiero y articulador de extorsiones, secuestros y homicidios en varios países”, y explicó que se desplazaba entre fronteras con fachadas comerciales mientras coordinaba rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.

𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀𝐋 𝐀𝐋 “𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀”: 𝐂𝐀𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 𝐅𝐋𝐘𝐏𝐏𝐄𝐑, 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋



En una operación de alta precisión de nuestro GAULA Élite de la @PoliciaColombia, en coordinación con la…

En otro operativo en Medellín, la Policía allanó la vivienda de la pareja de Sevilla Artega, donde incautaron 10 celulares, un ordenador, decenas de documentos y “elementos cruciales para seguir desmantelando esta red”, aseguró el ministro.

En enero pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al Tren de Aragua junto con los carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas.

En Colombia, los cabecillas del Tren de Aragua solicitaron el mes pasado al Gobierno del presidente Gustavo Petro ser incluidos en la denominada ‘paz total’, una de las políticas bandera de su administración, enfocada en negociar con distintos grupos y bandas criminales del país.

Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó la petición al afirmar que no permitiría que organizaciones criminales “se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”.