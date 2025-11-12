Benito de Jesús Galindo Martínez, fue notificado en la Permanente Central de Policía, donde permanece recluido, que era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Este hombre recientemente fue capturado en un procedimiento de allanamiento realizado en la invasión Tierra Prometida de Valledupar, en un operativo adelantado por la Sijín de la Policía Nacional, en contra de la venta de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico, de lo cual era señalado.

Una vez las autoridades competentes, entre estas la Fiscalía General de la Nación, iniciaron el proceso judicial, verificaron que este individuo estaba condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar, por hechos ocurridos en el año 2020 en la finca La Estrella, ubicada en la vereda Los Encantos del municipio de La Paz, donde fue asesinada Luz Marina Díaz Núñez, de 60 años.

La mujer se había ido a pasar en la estancia, la cuarentena nacional por el Covid-19, que para ese entonces asechaba al mundo. El día de los hechos, Benito de Jesús, junto con su hermano Levis, llegaron a la finca y le dispararon con una escopeta calibre 16 a Díaz Núñez, quien inicialmente quedó malherida y luego murió en una clínica de Valledupar.

La víctima era reconocida en la capital del Cesar, debido a que realizaba trajes típicos para bailes de piloneras.

