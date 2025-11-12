Un niño de dos años fue rescatado por la Policía Nacional luego de permanecer más de siete horas solo y encerrado dentro de un carro. El hecho fue reportado por residentes del sector, quienes notaron la presencia del menor sin acompañante desde la mañana.

Uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la comunidad, lograron abrir el vehículo y poner al niño a salvo. De acuerdo con el reporte oficial, el pequeño fue hallado sin signos visibles de lesiones, aunque en evidente estado de deshidratación y angustia.

No apareció ningún familiar

Durante el operativo, ningún padre o cuidador se presentó en el lugar. Ante la falta de responsables, el menor fue trasladado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y restablecimiento de sus derechos.

Este es el video del rescate del menor de 2 años:

Las autoridades informaron que el vehículo fue inmovilizado mientras avanza la investigación para determinar quién dejó al niño encerrado.

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional recordaron a los padres y cuidadores la importancia de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, insistieron en denunciar cualquier caso que ponga en riesgo su integridad a través de las líneas 123 o 141 del ICBF.