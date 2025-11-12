La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó realizar una inspección al Consejo de Estado. Se hará este miércoles a las 4 de la tarde y tiene que ver con una investigación en contra de cuatro magistrados de la Sección Quinta.

A estos cuatro magistrados se le señala de obrar de forma irregular en algunos procesos y luego regresar las decisiones sin justificación. Los magistrados son: Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.

Los magistrados investigados no designaron abogado particular para su defensa en el proceso, por lo que la Comisión ordenó a la Defensoría del Pueblo asignarles uno.

Hay que recordar que esta investigación se abrió luego de varias quejas en procesos dentro del Consejo de Estado, entre ellas la del gobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo, a quien esa corporación anuló su designación por doble militancia.

La inspección estará a cargo de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, quien es la presidenta de la Comisión de Acusación e investigadora del caso.

