Debido a que ya es la temporada de fin de año, en Valledupar inició la instalación del alumbrado navideño, en diferentes calles, avenidas, parques y glorietas de la ciudad. Los trabajos están a cargo de la Empresa de Alumbrado Público, Estiv S.A.S, en articulación con la Alcaldía Municipal.

Desde la entidad encargada de la instalación indicaron que se está trabajando con personal y mano de obra local, que se están encargando de adecuar las estructuras que estarán dispuestas en puntos icónicos que permitirá que sean apreciados por todos los ciudadanos.

Cortesía

Entre estos están: La plaza Alfonso López, el parque de La Provincia, parque de La Vida, estos primeros lugares con gran afluencia de las familias. Asimismo en el Ecoparque, carrera Novena. Glorieta La Pilonera Mayor. Y también en los corregimientos de Patillal y Valencia de Jesús

“Este año, la Navidad en Valledupar no solo será bonita; será una experiencia que combina tradición, folclor y cultura, con la moderna iluminación en tecnología LED que posee el municipio”, indicó Ricardo Henríquez Salas, gerente de ESTIV.

Es de indicar que al terminar la instalación, el alcalde Ernesto Orozco realizará el tradicional encendido y así quedará dispuesta la iluminación navideña en este 2025.