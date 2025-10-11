La Policía Metropolitana de Valledupar ha dispuesto un dispositivo de seguridad con más de 700 uniformados que estarán desplegados en todo el territorio para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los eventos culturales, deportivos y religiosos programados para este fin de semana de puente festivo.

Las actividades contarán con el acompañamiento de especialidades como la Policía de Infancia y Adolescencia, Turismo y Patrimonio Nacional, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, el Gaula Policía, la Policía Comunitaria, la Patrulla Púrpura, el Grupo GOES y personal del Nuevo Modelo del Servicio de Policía.

El teniente coronel, Hernán Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, señaló que estos dispositivos de seguridad buscan brindar confianza y prevenir cualquier alteración del orden público.

“Estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Por eso, hemos diseñado un plan de acompañamiento integral que permita el desarrollo seguro de cada uno de los eventos programados”, afirmó el oficial.

Entre los eventos que tendrán acompañamiento especial se encuentran las tradicionales fiestas en el corregimiento de Atánquez, las festividades en el barrio Doce de Octubre, la Media Maratón de Valledupar, el Encuentro de Clubes Moteros y el partido de fútbol entre Alianza FC y Junior de Barranquilla.