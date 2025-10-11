La Empresa de Servicios Públicos de El Copey, en conjunto con la Alcaldía Municipal anunció la contratación de los estudios y diseños del nuevo sistema de acueducto, lo que consideran un paso trascendental hacia la solución estructural y definitiva de la problemática de falta de agua y calidad de la misma.

De acuerdo con las autoridades locales y directivos de la entidad, una vez formulado el proyecto será presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objetivo de obtener el aval y la financiación necesaria para ejecutar la obra que garantizará un suministro continuo y de calidad para toda la comunidad.

El alcalde Assad Raish Gámez, resaltó que este avance representa un compromiso asumido con responsabilidad, gestión y visión de futuro para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Por su parte, desde la Empresa de Servicios Públicos destacaron que este proyecto es el fruto de un trabajo articulado y técnico que busca transformar las condiciones del servicio de agua en el municipio, priorizando el bienestar de las familias y la sostenibilidad del recurso hídrico.