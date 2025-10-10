El ambiente que se vive en las instalaciones del centro comercial Portal del Prado es de tristeza y consternación por la pérdida de uno de sus integrantes más queridos.

Se trata de Fredy José Torres Díaz, de 61 años, quien laboraba en la plaza comercial como oficios varios y, quien fue brutalmente asesinado en horas de la mañana de este viernes 10 de octubre en el sector de Puerta Dorada tras oponerse al robo de sus pertenencias cuando se dirigía al coloso comercial ubicado en la calle 53 Nro. 46-192.

En dialogo con el HERALDO, Danilo Zambrano, empleado de la zona comercial, manifestó estar sorprendido al enterarse de que la ausencia de su compañero en el trabajo, sería por todo, menos de que lo hubiesen asesinado.

“A uno le duele porque uno lo conoce, él era muy buen trabajador, una persona servicial que cuando tú le pedias un favor nunca se quejaba y tampoco te decía que no, siempre fue muy colaborador”, expresó Zambrano.

De acuerdo a la información brindada por personal del centro comercial, Torres pertenecía al área encargada de mantenimiento, sección en la que trabajó por más de cinco años en el establecimiento.

Su cronograma era un poco extenso, cumpliendo con una jornada laboral que iniciaba desde las 6:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, cuando finalizaba su turno.

Según la información suministrada por la Policía Nacional, a eso de las 5:00 de la mañana, el adulto mayor había salido de su apartamento ubicado en el conjunto residencial Puerta Dorada.

Mientras esperaba en la calle el transporte público con destino a su lugar de trabajo, fue abordado por un hombre que lo intimidó con un arma blanca para hurtarle sus pertenencias. Torres Díaz, se opuso al robo y en medio del forcejeo, el agresor le provocó una herida a la altura del tórax.

Entre tanto, en una rápida acción de las autoridades, estos lograron dar con la captura de Heider Alberto Murcia Moreno, de 21 años de edad, presunto agresor de Fredy José, tras ser señalado por la misma comunidad.

Poco después de su captura, el señalado homicida fue trasladado hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía, donde es procesado por el ente investigador para su judicialización.