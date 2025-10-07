Campesinos del municipio de Pueblo Bello, Cesar, específicamente del corregimiento de Minas de Iracal, están sufriendo las consecuencias de la ola invernal en esta región, que ha llevado al colapso de las vías terciarias por lo cual no están logrando sacar sus productos para comercializarlos. Entre ellos el el guineo y el café.

Debido a esto, la preocupación se agudiza porque en pocas semanas inicia con fuerza la cosecha cafetera en la región.

De acuerdo, con José Antonio Guillén, quien es líder comunal y habitante de esta región, los torrenciales aguaceros han causado deslizamientos de tierras que tienen a las vías incomunicadas, no solo afectando al campesinado sino también a los estudiantes que no pueden llegar hasta los colegios, por los caminos que se vuelven intransitables.

En este sentido, le piden ayuda al alcalde Alfredo Bohórquez, para el despliegue de maquinaria amarilla, en todas las zonas rurales y no en algunos sectores.

“Además de los deslizamientos de tierras también están las crecientes en ríos y caños, lo mismo está sucediendo en veredas donde las viviendas se han visto afectadas, han quedado sin techos, daños en los cultivos, el agua ha entrado en las viviendas y los campesinos han perdido los enseres, fincas inundadas y es una situación de calamidad porque acá se vive es de lo que produce el campo”, indicó Guillén.

Para solventar esta situación los campesinos se han organizado y por sus propios medios trabajan para el mejoramiento de las vías, sin embargo, argumentan que las labores son pequeñas para el tipo de arreglos que necesitan.

“Queremos que nos apoyen, que se acuerden de nosotros, nos sentimos abandonados, y las zonas rurales de Pueblo Bello son despensas agrícolas para esta región del departamento, necesitamos ayuda urgente porque se pronostican más lluvias”, puntualizó José Antonio Guillén.