En la vía que comunica al corregimiento de Casacará, con el municipio de Codazzi, se presentó un accidente de tránsito, cuyas víctimas resultaron ser el esquema de seguridad del exjefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade.

En la camioneta se desplazaban Jhonatan Rojas, Josué Uribe Merchán, Óscar Meneses y Libardo Ballesteros, quienes llevarían horas de viaje desde Bogotá hacia Valledupar. De acuerdo con el reporte de las autoridades el conductor del vehículo perdió el control al intentar esquivar un animal, impactando contra un árbol.

Dos de los lesionados son escoltas de Saade, uno adscrito a la Policía Nacional, y otro a la Unidad Nacional de Protección, mientras que los otros dos colaboradores.

Estos funcionarios fueron trasladados en ambulancia a la Clínica Sermultisalud del municipio de Codazzi, donde se encuentran estables.

Alfredo Saade a través de X, indicó “Pido al presidente Gustavo Petro, La Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, hacer investigación exhaustiva en cuanto al accidente ocurrido a mi esquema de seguridad. Ojo con el mantenimiento de los vehículos. Aquí estamos al pie del cañón. Agradecido con Dios por salvarle la vida a los 4, aunque hubo múltiples fracturas y contusiones, todo va bien. Dios es bueno”.