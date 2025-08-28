En la plazoleta de la Gobernación del Cesar, ante autoridades gubernamentales y de la fuerza pública, se realizó la transmisión de mando del nuevo comandante de la Policía Nacional en este departamento. El oficial que tendrá a cargo la seguridad de la región es el coronel William Javier Morales Vargas.

El oficial manifestó que para él es un gran honor y, al mismo tiempo, un enorme compromiso haber recibido la responsabilidad de velar por la seguridad de este departamento.

Cortesía El coronel William Javier Morales Vargas será el nuevo comandante de la Policía Nacional en el Cesar.

Resaltó que su misión es brindar seguridad ciudadana a través de estrategias que permitan la prevención del delito, la desarticulación de estructuras criminales y la afectación de sus economías, pensando siempre en garantizar la tranquilidad de los cesarenses.

Indicó que dentro de estas estrategias continuarán trabajando de la mano de la Gobernación, la Fiscalía General de la Nación y del Ejército Nacional.

Precisó que, especialmente, lo harán en el marco de un trabajo corresponsable con los entes administrativos, comunidad y Policía Nacional.

Finalmente, el coronel William Javier Morales Vargas ratificó su compromiso bajo el lema: “Seguros, cercanos y presentes”.