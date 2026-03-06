En medio de una ceremonia protocolaria realizada en la tarde de este jueves 5 de marzo en la Plaza de la Paz de Barranquilla, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez asumió oficialmente el mando de la Policía Metropolitana, mientras que el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval tomó posesión como comandante del Departamento de Policía Atlántico.

Las designaciones de ambos oficiales fueron oficializadas durante el acto de transmisión de mando encabezado por el comandante de la Región de Policía No. 8, general Gelver Yecid Peña Araque.

En la ceremonia participaron autoridades civiles y militares, entre ellas el gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa, alcaldes municipales, representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y delegados de la administración Distrital.

Cerca de la comunidad

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que su gestión estará enfocada en el trabajo articulado con las autoridades y la ciudadanía para fortalecer la seguridad.

“Tomamos el mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla invocando la protección de Dios y reafirmando el compromiso de continuar trabajando con las autoridades, con las Fuerzas Militares y con la comunidad para garantizar la seguridad de los habitantes de esta región”, manifestó.

El oficial también destacó la importancia de mantener el trabajo institucional para enfrentar fenómenos como la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos que afectan la tranquilidad ciudadana.

Seguridad en Atlántico

Durante su intervención tras asumir el mando del Departamento de Policía Atlántico, el coronel Eddy Sánchez Sandoval agradeció al alto mando por la confianza depositada en su gestión.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios, a la Virgen, a mi familia y al mando institucional por brindarme esta oportunidad. Asumo esta responsabilidad con todo mi compromiso personal y lealtad institucional para liderar los procesos que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana de los atlanticenses”, expresó.

El oficial también manifestó que uno de sus objetivos será fortalecer las condiciones de trabajo de los uniformados y mantener el compromiso con la seguridad del territorio.

“Trabajaré todos los días por brindar las condiciones necesarias para que nuestros policías trabajen en un ambiente de tranquilidad y paz”, agregó.

Inversión en seguridad

Durante el evento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó el trabajo articulado entre las autoridades para fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública.

El mandatario señaló que en los últimos años se han realizado inversiones importantes en tecnología y logística para mejorar las labores de seguridad.

“A través de la tasa de seguridad realizamos una inversión histórica para nuestras fuerzas militares, fortaleciendo sistemas de videovigilancia, movilidad operativa, herramientas tecnológicas y capacidades de inteligencia”, indicó.

Verano también destacó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre las instituciones y la ciudadanía. “La tranquilidad de nuestra gente es un reto conjunto que exige coordinación permanente entre la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, las autoridades locales y toda la ciudadanía”, sostuvo.

Seguridad para las elecciones

El mandatario departamental también hizo referencia al dispositivo de seguridad preparado para los procesos electorales en el Atlántico.

De acuerdo con lo anunciado, más de 2.900 uniformados fueron desplegados en los municipios del departamento con el fin de garantizar el normal desarrollo de las elecciones y brindar acompañamiento en los puestos de votación.

Trayectoria de los nuevos comandantes

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez cuenta con más de 31 años de servicio en la Policía Nacional. Es administrador policial, administrador de empresas y especialista en seguridad pública, criminología y victimología.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en cargos operativos y administrativos en diferentes unidades del país, entre ellas la Policía Metropolitana de Bogotá, el Departamento de Policía Meta y la Policía Metropolitana de Popayán.

Por su parte, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval suma 27 años de trayectoria en la institución, con amplia experiencia en inteligencia policial. Es administrador policial y especialista en seguridad pública, accidentes de tránsito y alta gerencia de defensa nacional.

Durante su carrera ha trabajado en unidades como la Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dirección de Inteligencia Policial, la Metropolitana de Bogotá y la Dirección de Tránsito.