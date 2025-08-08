Recientemente la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que solicitó a las entidades competentes explicaciones técnicas y jurídicas sobre la construcción de la segunda calzada que conecta a Valledupar con La Paz, en Cesar, obra cuyo valor asciende a $ 62.492 millones.

En desarrollo de una acción preventiva, el Ministerio Público planteó observaciones e inquietudes específicas respecto del separador central de la vía, la extensión de esta y las razones de la exclusión del puente sobre el río Cesar, aspecto sobre lo cual se advierte un posible detrimento patrimonial, según la Contraloría General de la República.

Durante la mesa de trabajo, Findeter asumió el compromiso de entregar un informe técnico sobre el separador, el puente y la extensión de la vía y compartir las decisiones judiciales relacionadas con el proyecto.

Entre tanto, la Procuraduría solicitó un informe al Instituto Nacional de Vías sobre las razones técnicas y jurídicas que fundamentan la exclusión del puente dentro de la obra. Así mismo, verificará si existe convenio entre ese organismo y la Alcaldía de Valledupar para completar el tramo urbano no incluido en el contrato en ejecución.

El ente de control continuará ejerciendo control preventivo para evitar que el proyecto se convierta en un elefante blanco pues se afirma por Findeter que la obra es funcional en su estado actual, pero tiene unos presuntos faltantes y adicionalmente, existen preocupaciones técnicas y sociales sobre la seguridad vial.

En enero de este año, Findeter indicó que el proyecto es de 7 kilómetrosm, que incluye 2 retornos y una ciclorruta bidireccional, beneficiará a más de 600.000 habitantes de ambos municipios y facilitará el tránsito de 13.000 usuarios al día.

Para ese entonces, tenía una ejecución del 24 %, y la obra es parte del programa Vías para la Conexión de los Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0, liderado por Instituto Nacional de Vías - Invías, con la asistencia técnica de Findeter.