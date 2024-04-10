Cinco personas que se desplazaban en un automóvil Chevrolet Spark, de color rojo, sufrieron un fuerte accidente en el que dos de ellos fallecieron.

El siniestro ocurrió la noche del martes en el tramo vial Aguachica- La Mata, entre los sectores conocidos como Norean y Besote, donde el vehículo que era conducido por Gilberto Rodríguez Díaz, se salió de la carretera hasta chocar con una baranda de un puente. Al parecer, se trató de un microsueño, no obstante, las autoridades buscan esclarecer la causa del accidente.

Tras el impacto fallecieron, además de Rodríguez Díaz; Diva María Ortega Gómez, al sufrir politraumatismo y traumas de tórax.

En el carro quedaron con vida Gonzalo Jiménez Ortega, con fractura en la pierna derecha y pie izquierdo. Diana Valderrama Acosta, con trauma en miembros inferiores y trauma cráneo encefálico moderado.

También un menor de edad, quien presenta fractura en el brazo izquierdo. Estas personas fueron trasladas a la Clínica Aguachica, por paramédicos de una ambulancia que llegó a ayudarlos.

Los cuerpos de los occisos fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal en dicha municipalidad.

Algunos usuarios de la vía donde se registró el accidente indicaron que este tipo de hechos están siendo constante en el mismo sector, por exceso de velocidad y falta de señalización e iluminación.