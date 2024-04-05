Tras reconocimiento de sus familiares en Medicina Legal de Valledupar, se estableció la identidad del ‘cobradiario’ asesinado el pasado jueves en la invasión Familias Unidas de esta capital. Se trata de Gustavo Adolfo Graciano, de 35 años, natural de Chigorodó, Antioquia.

{"titulo":"Buscar una pelota de tenis le costó la vida a barranquillero en Polonia","enlace":"https://www.elheraldo.co/judicial/muerte-buscar-una-pelota-de-tenis-le-costo-la-vida-barranquillero-en-polonia-1083761"}

Las investigaciones de este crimen fueron asumidas por el CTI de la Fiscalía, posterior al levantamiento del cadáver.

{"titulo":"Los dos exparticipantes de El Desafío de Caracol que murieron trágicamente","enlace":"https://www.elheraldo.co/sociedad/estos-son-los-dos-participantes-de-el-desafio-de-caracol-que-murieron-en-circunstancias"}

Cabe recordar que este asesinato se dio en medio de un hurto, cuando la víctima se encontraba en el mencionado sector realizando los cobros del día y fue perseguido por delincuentes. Al ingresar a un callejón fue alcanzado y al bajarse de la moto para correr lo atacaron a tiros, logrando impactarlo en el tórax.

Asimismo se estableció por parte de las autoridades que el lugar donde mataron a Graciano es reconocido por la venta de estupefacientes, mientras que los vecinos del sector señalaron que también es ‘escondite’ para motocicletas que son hurtadas.