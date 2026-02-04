Tras el aplazamiento por los fuertes vientos causados por el fenómeno del frente frío, el monumento de los Zapatos Viejos, en Cartagena, vibró en las últimas horas con la elección de los mejores bailadores, músicos y compositores.

En el marco de la celebración por el Día Nacional de la Cumbia la ciudad de Cartagena celebró la gran final de la versión XXVI del Festival de la Cumbia a la manera cartagenera. La jornada, que debió ser reprogramada debido a las fuertes ráfagas de viento que afectaron la logística y seguridad en días pasados, se convirtió en el escenario perfecto para honrar nuestro patrimonio.

Tras una reñida competencia que evaluó la cadencia, el coqueteo y la destreza musical, el jurado dio a conocer el veredicto. En parejas bailadoras, categoría mayores, ganaron Rafael Eduardo Vargas Guzmán y Carmen Victoria Salinas, y en la juvenil fueron Kliverson Salas y Sharis Julio Torres.

La mejor canción inédita fue ‘Virgen de la Candelaria’ de la autoría de Steven Sarmiento.

El premio al mejor grupo folclórico musical fue para el grupo Candelilla; el mejor tamborero es de Proyecto 40 y el mejor gaitero es el del Grupo Kumajana.

El alcalde Dumek Turbay Paz, resaltó la resiliencia de los artistas. “La cumbia es nuestra cédula ante el mundo y hoy, a pesar de los contratiempos climáticos, hemos demostrado que nuestra tradición es más fuerte que cualquier viento. Felicitamos a los ganadores porque con su arte mantienen encendida la llama de la identidad cartagenera. ¡Este es el verdadero desquite de la cultura y la fe!”.

Por su parte la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó el significado de la fecha. “Aunque oficialmente celebramos el Día Nacional de la Cumbia cada 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria, hoy cerramos con broche de oro esta festividad. Nos llena de orgullo ver a maestros como Rafael Eduardo y Carmen Victoria, y a jóvenes como Kliverson y Sharis, custodiando este legado. Cartagena es y seguirá siendo el epicentro del folclor que nos conecta con nuestras raíces más profundas”.

