La alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), continúa con toda su capacidad operativa activada, luego de más de 48 horas de atención ininterrumpida frente a las emergencias generadas por las recientes condiciones meteomarinas que impactaron a la ciudad.

Aunque el frente frío que incidió sobre el mar Caribe se ha disipado, persiste el fenómeno de mar de leva, característico de la temporada de vientos del mes de enero, lo que mantiene activos los protocolos de monitoreo y prevención en zonas costeras y sectores vulnerables.

Durante este período, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo ha permanecido desplegado en el territorio con 16 equipos de reacción inmediata, en articulación con el Cuerpo de Bomberos del Distrito, la Cuadrilla del Alcalde, organismos de tránsito y demás dependencias distritales, permitiendo la atención de cerca de 90 reportes ciudadanos asociados principalmente a voladuras de cubiertas, afectaciones estructurales y eventos relacionados con la marea alta.

“El Distrito no ha detenido su operación en ningún momento. Llevamos más de 48 horas continuas de trabajo en campo, con presencia permanente en los sectores más afectados, atendiendo emergencias, reduciendo riesgos y acompañando a las comunidades. Aunque el frente frío ya se disipó, seguimos atentos porque el mar de leva propio de esta temporada mantiene impactos en la ciudad”, señaló Daniel Vargas Díaz, director de la OAGRD.

Además, como parte de la respuesta integral, el Distrito realizó la entrega de 400 ayudas humanitarias a familias afectadas en distintos sectores de la ciudad, mientras avanzan de manera simultánea las labores operativas y de acompañamiento social.

La avenida Santander continúa siendo uno de los corredores más impactados por el mar de leva. En este sector se mantiene una operación especial con seis máquinas de maquinaria amarilla y personal humano distribuido en tres frentes de trabajo continuos. A la fecha, se ha intervenido aproximadamente 7,5 kilómetros lineales mediante labores de limpieza y retiro de basura, arena y residuos sólidos acumulados sobre la vía, avanzando en la recuperación del corredor y la reducción de riesgos para peatones y conductores.

Con relación con las condiciones del mar, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que, aunque el frente frío perdió intensidad, se mantiene el mar de fondo propio de esta época del año, con oleaje significativo y vientos moderados que pueden generar afectaciones en zonas costeras e insulares hasta el 7 de febrero.