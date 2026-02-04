Con un balance positivo de participación y transparencia, se cumplió la I Asamblea del Gremio de Música de 2026, convocada por el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

El encuentro, desarrollado en el auditorio de la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa, tuvo como objetivo principal la elección de los reemplazos para las vacantes del Consejo de Área de Música, consolidando así los espacios de interlocución entre los artistas y la administración distrital.

El transcurso de la asamblea estuvo marcado por un proceso de votación abierta y clara que le permitió a José Barragán y Manuel Lozano ser electos con 18 y 6 votos respectivamente, destacándose dentro de un grupo de cinco candidatos.

Para los nuevos consejeros, este espacio representa un avance significativo en la relación entre el distrito y los artistas. José “El Poli” Barragán, reconocido cantante de la ciudad, manifestó su entusiasmo al participar por primera vez en estas instancias.

“Le doy mucha validez a este espacio y quiero aprovecharlo para luchar por la dignidad y el valor del músico. Mi intención es trabajar para que las condiciones mejoren para todos mis colegas”.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró el éxito de la jornada indicando que “nuestra apuesta por la cultura se basa en la escucha y el respeto a la democracia. Ver al gremio musical unido, eligiendo a sus representantes de manera abierta, nos garantiza que las políticas culturales de 2026 se construirán de la mano con quienes hacen posible el arte en nuestra ciudad. Felicitamos a los nuevos consejeros y les damos la bienvenida a este trabajo por la dignificación de nuestra música”.

Con la renovación de sus integrantes, el Consejo de Área de Música retoma su operatividad plena para acompañar la gestión cultural de Cartagena y asegurar que la música siga siendo el eje transformador de la identidad local en este 2026.