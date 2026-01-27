En desarrollo de una mesa de trabajo con habitantes del barrio Loma Fresca, en la ciudad de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz ratificó su compromiso de transformar este sector históricamente olvidado.

A su vez se comprometió a mejorar la seguridad en esta zona que desde el fin de semana cuenta con una buena vía de acceso, un mirador de gran impacto social y turístico, y la recuperación de una cancha deportiva.

“Loma Fresca es un barrio que durante mucho tiempo estuvo en el olvido, pero hoy estamos aquí escuchando y cumpliendo. Cuando la alcaldía trabaja de la mano con la comunidad, los barrios vuelven a renacer”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Por su parte, desde Distriseguridad, en articulación con la Secretaría del Interior, anunciaron el fortalecimiento del esquema de seguridad para el barrio, que contempla la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, la presencia de CAI móviles permanentes y la activación de un cuadrante de seguridad que cubrirá desde el CAI de Santa Rita hasta el Cerro de La Popa.

De manera complementaria trabajarán con los jóvenes en riesgo del barrio a través de procesos de formación y educación, vinculando a sus familias y articulando esfuerzos con fundaciones y programas de empleabilidad, como una apuesta por la prevención y la generación de oportunidades reales para la comunidad.

Durante el encuentro la comunidad fue enterada de que ya están realizando los estudios técnicos necesarios para avanzar en la pavimentación de nuevas calles, incluida la Calle de la Mochila, una obra largamente esperada por los habitantes del sector.