A disposición de la Fiscalía General de la Nación fueron dejados por unidades de la Policía de Cartagena un hombre de 37 años y una mujer de 24 a los que sorprendieron en el aeropuerto internacional Rafael Núñez portando cocaína.

La pareja, de acuerdo con el reporte de la institución, pretendía abordar un vuelo hacia España llevando cuatro láminas que en su interior contenían cocaína, con un peso total de 4 kilos con 338 gramos y que estaban en una maleta de doble fondo.

Una revisión que incluyó rayos X fue la que permitió establecer que la droga, avaluada en la suma de más de 560 millones de pesos, unos 156 mil dólares en el mercado internacional, estaba camuflada en el equipaje.

Los capturados son procesados por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este resultado la Policía evita la comercialización de más de 10 mil dosis de cocaína.

Sobre este operativo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, sostuvo que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”.