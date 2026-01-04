Un homicidio registrado en la madrugada del pasado viernes 2 de enero generó conmoción entre los habitantes del municipio de Puebloviejo, luego de que un hombre fuera asesinado en un sector cercano a la estación de servicio Los Lagos, a pocos metros de su lugar de residencia.

La víctima fue identificada como Eulises Rivera Montenegro, conocido popularmente como ‘Chupo’. De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, el hombre habría sido agredido inicialmente con arma blanca, recibiendo una herida a la altura del cuello, y posteriormente fue atacado con arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque aún son materia de investigación, mientras se recopilan testimonios y se analizan posibles móviles del crimen.

Hasta el sitio llegaron unidades de la Policía Judicial y demás autoridades competentes, quienes adelantaron las labores de inspección técnica, entrevistas con familiares y posibles testigos, así como el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, donde se le practicará la necropsia de rigor. Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho violento que enluta a una familia en el municipio.