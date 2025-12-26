Con la mejor oferta para la práctica del deporte y la recreación, zonas verdes para recorrer en familia, 29 módulos para adquirir los mejores títulos de la literatura universal y una hermosa fuente seca de colores, entre otros atractivos y diversas actividades, el Parque Centenario se consolida como el plan perfecto en esta temporada de vacaciones en Cartagena.

Otro atractivo para visitar gratuitamente en esta época del año en la Heroica es el Parque Espíritu del Manglar, donde la administración de Dumek Turbay Paz ofrece una variada agenda cultural y recreativa para disfrutar en familia en el horario de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Hay zonas verdes, juegos lúdicos, videojuegos, deportes y rutas ecológicas, entre otras actividades, que hacen parte de la oferta gratuita que ofrece el Parque Espíritu del Manglar.

Alcaldía de Cartagena

Mientras que la programación en el renovado Parque Centenario es entre las 10:00 de la mañana y las10:00 de la noche.

Cartagena, principal destino turístico del país, ha proyectado la llegada de 1.6 millones de pasajeros, desde el pasado 19 de diciembre hasta el 19 de enero de 2026, y desde la administración Distrital le extiende la invitación a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios en familia, promoviendo su cuidado con respeto y mucha cultura ciudadana, con la correcta disposición de basuras en las canecas habilitadas y respetando la fauna silvestre que ya comienza a retornar al que ha sido su mejor hogar.

