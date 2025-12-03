La ciudad de Cartagena encenderá este viernes 5 de diciembre su alumbrado navideño, el más hermoso del país, como una invitación abierta a locales y visitantes a disfrutar del mejor plan en familia en medio de la temporada de fin de año.

Le puede interesar:

Con un acto central que tendrá lugar en la Plaza de la Aduana, con la presencia de más de 150 artistas en un musical en vivo y muchas sorpresas, el encendido oficial será encabezado por el alcalde Dumek Turbay Paz, y la gestora social Liliana Majana, entre otros invitados, en medio de una gran fiesta que también se tomará diversos puntos emblemáticos de las tres localidades del Distrito, incluyendo sus zonas rurales.

El acto tendrá lugar a partir de las 7:00 de la noche.

Vea aquí: Capturan a dos hombres con más de cinco kilos de marihuana en Maicao, La Guajira

Además de la Plaza de la Aduna, este viernes, 5 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena también encenderá la magia de la Navidad, de manera simultánea, en el barrio San Francisco, Villa Rosita, Bruselas, El Pozón, Bicentenario, Vía Perimetral, Blas de Lezo, Parque Flanagan, Parque Lineal de Crespo, Las Tenazas, Manga, Muelle de La Bodeguita, Parque Espíritu del Manglar, Camellón de los Mártires, Plaza Santo Domingo, Plaza de San Diego, Plaza Fernández Madrid, Plaza de La Trinidad y en Bayunca.

El alcalde Dumek Turbay Paz extiende la invitación a cartageneros y visitantes a disfrutar en familia del alumbrado más hermoso de toda Colombia.

Lea también: En bodegas en Aguachica almacenaban materiales para procesar cocaína

“Disfrutar de todo un espectáculo de luces, bajo ese concepto de Navidad tradicional que como Gobierno distrital nos propusimos rescatar desde nuestro primer año de gestión, es de esas experiencias que solo puede ofrecer Cartagena. La arquitectura imponente de nuestras murallas, iglesias, calles y plazas, con esa visual única que ofrece todo lo que hemos preparado sobre la Bahía de las Ánimas, con un gran nacimiento flotante por segunda ocasión consecutiva, entre otros atractivos, son una invitación hoy más vigente que nunca a que el mejor plan de fin de año lo tiene Cartagena. Es un alumbrado, sin precedentes, que incluyó nuestras tres localidades y sus corregimientos”, resaltó Turbay Paz.

El alumbrado consta de figuras volumétricas, techos de luces resplandecientes, pasacalles y elementos lumínicos en sus espacios más emblemáticos, pesebres o nacimientos, campanas, guirnaldas, árboles navideños, ángeles, estrellas, arcos, regalos con lazos, esferas decorativas y bastoncillos.

Le sugerimos: Con pago de recompensa buscan dar con asesinos en Codazzi

Para los amantes del tradicional pesebre, los más grandes e imponentes podrán ser retratados, principalmente, en la Bahía de las Ánimas, con la presencia del Nacimiento Flotante; demás de los ubicados en Las Tenazas, Parque Lácides Segovia, en el barrio Manga; y en el Parque de Bicentenario, como parte del fervor propio de la época en torno al espacio que acogió la llegada del niño Jesús.