Un juez de la República con funciones de control de garantías en el departamento de Bolívar envió a prisión a una mujer señalada de haber intentado raptar a un recién nacido del Hospital La Divina Misericordia del municipio de Magangué.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que solicitó la Fiscalía General de la Nación cobija a Brenda Yissel Núñez Castañeda.

A ella la sorprendió el personal médico la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre cuando salió de la sala de maternidad con rumbo a una de las puertas de salida con la criatura envuelta en un buzo de color negro.

Uno de los guardas de seguridad le solicitó la orden de salida y al no presentarla activó las alarmas que permitieron frustrar el rapto del recién nacido y entregarla a ella al personal de la Policía del grupo Gaula, de vigilancia e Infancia y Adolescencia.

Núñez Castañeda aprovechó que la madre del recién nacido se encontraba dormida para sustraer al infante y dirigirse hacia la salida del centro médico.

Ahora enfrenta tras las rejas un proceso por el delito de secuestro simple.