Una joven de aproximadamente 25 años logró ingresar la tarde de este miércoles 26 de noviembre al pabellón de maternidad del Hospital La Divina Misericordia del municipio de Magangué, Bolívar, y apoderarse de una bebé recién nacida.

Aprovechó que la madre de la criatura estaba dormida para tomarla en sus brazos y cubrirla con un buzo de color negro, pero cuando pretendía huir por la zona del pabellón que conduce al parqueadero fue sorprendida por personal del centro asistencial. Al parecer, su actitud nerviosa la delató.

De inmediato devolvieron a la bebé de un mes de nacida hasta donde su madre, no sin antes someterla a valoraciones médicas, mientras que a la joven que intentó raptarla se la entregaron a la Policía, que llegó al hospital tras el llamado.

Trascendió que la mujer, que es nativa de Santana, hace poco tiempo había perdido una criatura y quiso recuperarla, además le habría dicho a las autoridades del ente asistencial que su actuación se debió a que “se me metió el diablo”.