Unidades de la Sijin de la Policía de Bolívar aprehendieron en el barrio Los Laureles, del municipio de El Carmen, a Deison David Yepes Caro, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Le puede interesar: Asesinan a ‘cobradiario’ en atentado a bala en Maicao, La Guajira

La detención en flagrancia se produjo en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro en la que hallaron 200 dosis de marihuana, dos celulares y un cuaderno de anotaciones, elementos que presuntamente, según la Policía, eran utilizados para la comercialización y control de la actividad ilícita.

Advierte la autoridad que, “de acuerdo con las investigaciones, el capturado sería el responsable de la coordinación y distribución de sustancias estupefacientes para el Clan del Golfo, siendo el encargado de abastecer los puntos de expendio ubicados en los barrios Minuto de Dios, Vergel, La Colonia y la Avenida Colombia”.

Vea aquí: Capturan a alias el Niño, señalado de asesinar a líder social en el Cesar

Yepes Caro, de 36 años, tiene tres anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, amenazas y violencia contra servidor público.

Sobre esta captura, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “no daremos tregua a quienes insisten en lucrarse del delito”.