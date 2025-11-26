Un nuevo hecho sicarial se registró en la ciudad de Cartagena. Este martes 25 de noviembre, en el barrio San Fernando, fue asesinado a balazos un hombre identificado como Orlando Álvarez Vega.

El hecho ocurrió a eso de las 4:50 p.m., cuando la víctima se encontraba sentada en la terraza de una tienda, en una calle del sector Berlín.

Según testigos, dos sicarios llegaron en una motocicleta hasta el establecimiento comercial. Uno de ellos, quien hacía como parrillero, le disparó a quemarropa, en diferentes oportunidades.

Tras recibir los impactos, Álvarez Vega fue trasladado de urgencia a la Clínica Gestión Salud, pero falleció antes de que pudiera ser atendido.

Unidades de la Policía iniciaron la inspección técnica del y adelantan la recolección evidencias para esclarecer los móviles del crimen.