El Joe Arroyo está más vigente que nunca y en su natal Cartagena más.

La noche del domingo 2 de noviembre, en el marco de las Fiestas de la Independencia, la candidata del barrio Olaya Herrera sector Central, Josabeth Morales, le rindió homenaje a este grande de la música con un diseño denominado: ‘el Centurión de la salsa’, y con ese se llevó el premio en la Noche de Tradición Festiva.

El atuendo, ovacionado y aplaudido por centenares de cartageneros y turistas que se dieron cita en la Plaza de la Aduana, no solo está inspirado en el Joe Arroyo, sino también en figuras representativas de nuestra cultura como Belmir Caraballo, Julio Teherán y Las cobras.

Cortesía alcaldía de Cartagena

El segundo y tercer lugar, el jurado calificador integrado por Ricardo Chica Gelis, comunicador social; María Fernanda Villamarín Samur, exseñorita Bolívar y diseñadora, y Estefanía Álvarez Londoño, reconocida diseñadora, se lo otorgaron a los barrios Villa Rubia y La Campiña, ambos diseños de Rafael Palma.

La candidata que se llevó el primer lugar le agradeció a Dios, a su comitiva y a su equipo de trabajo por el gran esfuerzo que realizaron por rendir homenaje a cuatro personajes representativos de las Fiestas de Independencia y de Cartagena. “Gracias al pueblo cartagenero por su amor”, expresó llena de emoción, Josabeth Morales.

Cortesía alcaldía de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay Paz informó que las Fiestas de la Independencia, con el lema ‘La Fiesta de Todos’, empezaron en Cartagena durante este puente festivo con Ángeles somos y Noche de Tradición Festiva.