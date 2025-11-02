Un equipo especializado de la empresa Afinia, filial del Grupo EPM, afirmó que adelanta las labores orientadas a restablecer, de manera segura y confiable, el suministro de energía en el sur del departamento del Magdalena, tras la afectación que se presentó este sábado en la subestación Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Ariguaní, a raíz de un incendio que se registró el pasado sábado y comprometió un transformador de potencia.

Aseguró que desde las primeras horas, equipos especializados trabajan de forma continua en las labores de evaluación y adecuación necesarias para la instalación de otro transformador de potencia, el cual ya inició su movilización hacia el sitio.

Se estima que los trabajos se extenderán durante la noche y que, una vez concluyan las pruebas técnicas, se iniciará la normalización gradual del servicio en el transcurso del día siguiente.

La empresa indicó que una vez se presentó el incidente, de manera inmediata, el personal técnico de la empresa, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, activó los protocolos de emergencia para controlar la situación y garantizar la seguridad en el área.

Afinia, indicó que esta situación afecta la prestación del servicio de energía en el municipio de Sabanas de San Ángel y sus corregimientos, así como en la zona urbana y rural del corregimiento de Pueblo Nuevo, jurisdicción de Ariguaní.

La empresa reitera su compromiso con los habitantes del sur del Magdalena y agradece la comprensión de la comunidad mientras avanzan las labores de instalación.