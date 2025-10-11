Unidades de la Policía Nacional adscritas a la Estación del municipio de San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, aprehendieron a un hombre señalado del delito de tentativa de homicidio.

Se trata de Albeiro Tirado García, de 27 años, a quien las autoridades le atribuyen su participación en los hechos ocurridos el 13 de mayo de 2024 en el municipio de San Cristóbal, cuando la víctima, Exteiler Jaramillo Santana, se encontraba departiendo con unos amigos y Tirado García lo hirió de gravedad con un arma cortopunzante (cuchillo).

La víctima permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Cartagena, y ya se encuentra fuera de peligro.

La detención de Albeiro Tirado García la hicieron efectiva unidades de la Sijin en el marco del Plan Cazador.

El aprehendido tiene anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, y está a disposición de la Fiscalía a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial en las audiencias preliminares.

