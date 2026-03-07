Un jurado halló este viernes culpable al paquistaní Asif Merchant de conspirar en un intento por asesinar a políticos estadounidenses, entre ellos el ahora presidente Donald Trump, a nombre del Cuerpo de la Guardia Islámica Revolucionaria iraní (CGRI), tras un juicio de poco más de una semana en una corte federal en Nueva York.

Tres nombres le fueron entregados a Merchant como posibles blancos del atentado, previsto para 2024, año en que fue arrestado: el entonces presidente Joe Biden, la excandidata presidencial y exembajadora de EE. UU. ante la ONU Nikki Haley y Trump, según indicó como parte de su testimonio el miércoles en su juicio.

Merchant, un comerciante de 47 años y que enfrenta cadena perpetua por los delitos de asesinato a sueldo e intento de cometer un acto terrorista que trasciende las fronteras nacionales, aseguró desde la silla de los testigos que se vio obligado a aceptar contratar sicarios en EE. UU. -que resultaron ser agentes del FBI- por temor porque su familia en Irán había sido amenazada, que no lo hizo “por voluntad propia”.

También indicó que había previsto ser arrestado antes de que alguien muriera, que tenía la intención de cooperar con el Gobierno de Estados Unidos y que esperaba que eso le ayudara a obtener su residencia permanente (tarjeta verde) en este país, según la cadena ABC.

Merchant viajaba constantemente a EE. UU. por asuntos de negocios, lo que dijo le motivó a contactar a un miembro de la Guardia Revolucionaria que había conocido en 2022, quien lo entrenó en técnicas de contravigilancia.

“El régimen terrorista de Irán envió a Asif Merchant aquí para sembrar el caos y el asesinato. Gracias a la vigilancia de nuestros aliados en las fuerzas del orden, su plan fracasó”, dijo el fiscal federal para el distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se realizó el juicio, Joseph Nocella en un comunicado del Departamento de Justicia.

Justicia señaló además que, de acuerdo con las pruebas y testimonios presentados en el juicio, el paquistaní comenzó a trabajar para el CGRI a finales de 2022 o principios de 2023, y que recibió capacitación en inteligencia, incluyendo la contravigilancia.

En 2023 fue enviado a este país en busca de reclutas para la CGRI y durante ese año, viajó repetidamente a Irán para reunirse con su contacto en esa organización.

Según Justicia, basado en el testimonio del ahora convicto, en 2024 fue enviado de regreso a EEUU con otra misión: reclutar sicarios para el asesinato de uno de tres políticos para vengar la muerte de Qasem Soleimani, un teniente general considerado en Irán un mártir de la revolución y fallecido en un ataque estadounidense en 2020.

Para llevar a cabo su plan, contactó a un conocido en Nueva York pero este lo denunció y se convirtió en confidente del Gobierno. En junio se reunió con los supuestos sicarios para explicarles su plan y en otro encuentro les pagó 5.000 dólares de adelanto por el trabajo. El 12 julio, cuando intentaba salir de EE. UU., fue arrestado.

El juicio se ha estado realizando en medio del inicio de la guerra contra Irán pero se instruyó al jurado a no prestar atención a ello.