Agentes armados del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos arrestaron a la periodista colombiana Estefany Rodríguez, oriunda de Barranquilla, quien trabajaba en Nashville Noticias y Univision 42, pese a estar casada con un ciudadano estadounidense, según denunciaron su esposo y medios locales.

Oficiales en varios vehículos detuvieron el miércoles a Rodríguez mientras viajaba en su auto, con el logotipo de Nashville Noticias, junto a su esposo, Alejandro Medina III, según indicó en un comunicado dicho medio hispano del sureño estado de Tennessee, donde tiene más de 800.000 seguidores en Facebook.

El esposo denunció que Rodríguez “se encuentra detenida después de haber sido arrestada por ocho agentes armados”, quienes alegaron que la mujer debía presentarse a dos citas, pero la carta de uno de los citatorios no aparecía en el sistema, mientras que la tormenta que azotó a EE. UU. este invierno impidió el otro, según Medina III.

Por ello, la defensa legal de la colombiana presentó una petición ante la Corte Federal para argumentar que su detención viola la Cuarta Enmienda de la Constitución por haberse realizado sin orden de arresto y sin evidencia de que representara un riesgo de fuga, como argumentó ICE.

“En estos momentos les pido oraciones por mi esposa y nuestra familia y les agradezco a ustedes, la comunidad, el apoyo que nos brindan mientras manejamos esta injusticia que resulta de un sistema fragmentado”, manifestó su esposo, quien abrió una petición en Go Fund Me para recaudar fondos para su defensa.

Rodríguez, quien ahora está en un centro de detención, es licenciada en periodismo por Colombia, donde trabajó por años en diversos medios antes de unirse a Nashville Noticias en 2022 para cubrir temas migratorios, sociales, salud y policiales.

El medio la describe como una comunicadora “conocida en la comunidad por contar historias, por su empatía y por el amor que tiene por su familia y por su hija que tiene 8 años”.

El arresto de Rodríguez ocurrió tras la deportación en octubre del periodista salvadoreño Mario Guevara, detenido en junio de 2025 en Georgia mientras cubría una protesta contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y redadas migratorias pese a identificarse como prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su último informe semestral sobre EE.UU., documentó que, “en su segundo mandato como presidente, Donald Trump ha emprendido ataques directos contra los medios nacionales, impulsando una avalancha de demandas y ataques retóricos, y envalentonando a agencias federales”.