Las Fuerzas Armadas de Ecuador, en colaboración con Estados Unidos, bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Gobierno de Ecuador detalló este viernes en un comunicado los alcances de la operación militar conjunta desarrollada el martes en suelo ecuatoriano entre las fuerzas armadas de Ecuador y de Estados Unidos, según anunciaron tanto el Ejecutivo ecuatoriano como el Comando Sur de los EE. UU..

La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia y apoyo estadounidense un campamento de descanso de los Comandos de la Frontera que, de acuerdo a la información oficial, pertenecía al cabecilla apodado ‘Mono Tole’ y tenía capacidad para “entrenar hasta cincuenta narcotraficantes”.

La información gubernamental no precisa si se produjeron arrestos en la operación, ni tampoco el tipo de apoyo operativo o logístico que los militares recibieron de Estados Unidos.

“Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sobre el operativo desarrollado en el cantón (municipio) de Cacales.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador utilizaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones para “ubicar con precisión” esta infraestructura criminal y proceder a su destrucción.

Es la primera vez que Estados Unidos anunció una operación militar conjunta con fuerzas militares de Ecuador.

El Ministerio de Defensa precisó que la colaboración entre los militares de ambos países se dio dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos, que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EE. UU. ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, señaló en un mensaje en redes sociales del portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Sean Parnell.

“Esta operación demuestra el poder de la acción coordinada y envía un mensaje claro: las redes narcoterroristas no hallarán refugio en nuestro hemisferio (de las Américas)”, agregó Parnell.

Estados Unidos se ha convertido en un socio clave para Ecuador en la “guerra” que el presidente Daniel Noboa declaró desde inicios de 2024 contra las bandas criminales, a las que catalogó de “terroristas” por ser las causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país, lo que ha llevado a que figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

Entre los grupos declarados como terroristas por Noboa hay tres disidencias de las FARC, entre ellas los Comandos de la Frontera, a los que se les atribuye la matanza de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo en la zona de Alto Punino, situada entre las provincias amazónicas de Orellana y Napo.

Según las autoridades ecuatorianas, los Comandos de la Frontera han establecido supuestamente vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente de Ecuador, para incursionar en territorio ecuatoriano en la minería ilegal, en enclaves como el de Alto Punino.