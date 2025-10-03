Desde este viernes 3 de octubre se prenden las Fiestas de Independencia 2025 en la ciudad de Cartagena. El preámbulo a esta histórica celebración arranca con los reconocidos Preludios de la Independencia, que buscan contagiar de alegría, color, música y tradición las tres localidades de la ciudad.

El primero se desarrolla en Canapote y los sectores aledaños de la Localidad 1.

El alcalde Dumek Turbay Paz invita a los ciudadanos a disfrutar de este primer preludio, que se convierte en un abrebocas de lo que serán estas Fiestas de Independencia. “Los esperamos desde las 4:00 de la tarde para que acompañen el maravilloso desfile que remata en la tradicional Plaza de Canapote con un gran concierto que tendrá una espectacular nómina que no se querrán perder”.

La nómina de artistas de este Preludio está conformada por Los Inéditos, Koffee el Kafetero, Poncho Zuleta y la Puerto Rican Power.

El primer preludio se denomina Canapote: identidad y tradición Kalamarí, y rinde homenaje a la tradición y a los primeros moradores de este reconocido barrio.

”Qué alegría sentimos de dar inicio a los Preludios de la Independencia, eventos llenos de tradición y que son sumamente importantes en el marco de las Fiestas de Independencia pues impactamos directamente a las comunidades. Son más de 500 artistas los que participarán en este gran evento. Nuestros actores festivos y la belleza de nuestras reinas de Independencia por supuesto también dicen presente. La Fiesta que nos une se vive desde los barrios con toda la alegría que nos caracteriza”, asegura Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Alcaldía de Cartagena

El evento, contempla un majestuoso recorrido que involucra comunidades aledañas a Canapote como lo son el sector del 7 de agosto, Crespito, Daniel Lemaitre, Santa María, entre otras.

Este desfile inicia a partir de las 4 de la tarde y en él participan como abanderados los Grandes Lanceros, la actual Reina de la Independencia, la directora del Ipcc, Lucy Espinosa, la Gerente de fiestas, Alejandra Espinosa, los actores festivos. Además de 15 grupos folclóricos que acompañarán a las 39 candidatas al Reinado de Independencia.

A las 6:00 de la tarde, en la tradicional Plaza de Canapote se da apertura al segundo momento del Preludio, que arranca con la presentación del video oficial de las Fiestas de Independencia, y de los actores festivos. Posteriormente el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, Dumek Turbay Paz saludará a la comunidad presente.

Uno de los momentos más especiales de la noche contempla el homenaje a personajes destacados de la Localidad 1, que en esta ocasión serán: Julio Torreglosa, reconocido por ser camarógrafo durante 35 años uno de la famosa cadena Caracol Televisión; Piedad Pérez Porto, una talentosa artesana que durante años se ha dedicado a elaborar todo tipo de obras con sus manos; José Miguel Alvarado, Dj Productor nacido en Canapote, actualmente es integrante de los colectivos musicales Assare y Tropikal Broders.

Seguidamente, el turno será para las hermosas candidatas al Reinado de la Independencia, quienes a través de un increíble show de danza, rendirán un tributo al barrio de Canapote. También deleitarán a los presentes con una majestuosa pasarela.

El preludio de la localidad Histórica y del Caribe Norte arrancará a las 4:00 p.m. en la Calle 75 con Cra 13 del barrio 7 de Agosto y finalizará en la plaza del barrio Canapote.

Cierres viales por recorrido del Preludio

Desde las 08:00 a.m. se realizará cierre de la calle 75 entre la Cra. 14A y la Cra. 13 del Barrio 7 de Agosto por logística de la actividad, así mismo, la Calle 62 entre Cra. 13 y 14 que estarán cerradas en el mismo horario.

Cierres viales por actividades culturales y concierto en la Plaza de Canapote:

Por la logística del evento y teniendo en cuenta la acumulación de peatones en la zona, se realizarán los siguientes cierres desde las 08:00 a.m. en el barrio Canapote: