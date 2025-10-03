A disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico estupefacientes fue dejado Juan Bautista Brochero, alias El Chino, a quien las unidades de la Policía Nacional aprehendieron en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar.
La captura se produjo en una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del barrio Baraco, y en el marco del Plan Cazador.
En el procedimiento, los investigadores le incautaron a este ciudadano de 29 años dos revólveres calibre 38, marca Smith & Wesson, 700 gramos de marihuana, 2 celulares y una licuadora.
Según las investigaciones, esta persona se dedica a la comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de ‘narcomenudeo’ y reparto a domicilio en sectores como el parque Las Américas, el mercado Baracoa y el antiguo terminal de transporte de Magangué. Utilizaba su vivienda como fachada para la comercialización de alucinógenos.
Sobre esta detención el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró que “es el resultado del trabajo constante y dedicado de nuestros uniformados, quienes día a día se esfuerzan por garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los bolivarenses. Seguiremos intensificando los operativos para desarticular las estructuras criminales y llevar a los delincuentes ante la justicia”.