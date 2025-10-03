A disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico estupefacientes fue dejado Juan Bautista Brochero, alias El Chino, a quien las unidades de la Policía Nacional aprehendieron en el puerto fluvial de Magangué, Bolívar.

La captura se produjo en una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del barrio Baraco, y en el marco del Plan Cazador.

Policía Nacional /Cortesía

En el procedimiento, los investigadores le incautaron a este ciudadano de 29 años dos revólveres calibre 38, marca Smith & Wesson, 700 gramos de marihuana, 2 celulares y una licuadora.

Según las investigaciones, esta persona se dedica a la comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de ‘narcomenudeo’ y reparto a domicilio en sectores como el parque Las Américas, el mercado Baracoa y el antiguo terminal de transporte de Magangué. Utilizaba su vivienda como fachada para la comercialización de alucinógenos.

Policía Nacional /Cortesía

Sobre esta detención el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró que “es el resultado del trabajo constante y dedicado de nuestros uniformados, quienes día a día se esfuerzan por garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los bolivarenses. Seguiremos intensificando los operativos para desarticular las estructuras criminales y llevar a los delincuentes ante la justicia”.