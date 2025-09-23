Un juez de conocimiento condenó a 39 años y 4 meses de prisión a un hombre hallado culpable del asesinato de su compañera sentimental, en hechos ocurridos el pasado 24 de abril en el barrio Mateo Gómez, de El Carmen de Bolívar.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, la víctima, una mujer de 36 años, había sido reportada como desaparecida. En ese momento, el hoy condenado manifestó que iniciaría una búsqueda por varias poblaciones vecinas para dar con su paradero.

Sin embargo, el pasado 28 de abril, el hombre se entregó voluntariamente a las autoridades y confesó haber cometido el crimen. Además, reveló que había sepultado el cuerpo de la mujer en una habitación de su vivienda, lo que permitió a las autoridades recuperar el cadáver.

Un fiscal de la Seccional Bolívar demostró que el procesado, de 39 años, es responsable del delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado.

Como parte de la sentencia, el condenado también fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo que dure la pena. El hombre será trasladado a un centro penitenciario en Cartagena, donde deberá cumplir la condena impuesta.