Tras las fuertes lluvias y vientos registrados en la mañana de este viernes 12 de septiembre en Cartagena y municipios de los Montes de María, Afinia, filial del Grupo EPM, reforzó su capacidad de atención para responder a los usuarios afectados por este evento climático.

La tormenta y las descargas eléctricas ocasionaron la caída de árboles y ramas sobre las redes, generando averías en varios sectores. En Bolívar Norte se recibieron 449 reportes de daños, de los cuales 366 corresponden a Cartagena y el resto a municipios como Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Villanueva y Santa Catalina.

En Cartagena, los circuitos con mayor número de avisos fueron: Candelaria 2 (41), Ternera 5 (31), Bosque 7 (29), Ternera 14 (25) y Ternera 3 (24), entre otros.

Para atender oportunamente las contingencias, la empresa duplicó el número de brigadas en terreno con el fin de acelerar las reparaciones y garantizar la continuidad del servicio. A esta hora, todos los circuitos se encuentran en operación, mientras las cuadrillas avanzan en la atención de daños puntuales.

Afinia reiteró que la mayoría de las afectaciones obedecen a la caída de árboles y ramas sobre las redes eléctricas y aseguró que mantendrá presencia permanente en las zonas impactadas hasta lograr la normalización total del servicio.

La compañía recordó que los usuarios cuentan con sus canales presenciales y virtuales para realizar trámites, resolver inquietudes, generar reportes y pagar su factura: Línea Afinia 115, 605 – 650 21 20, 01 8000 919191, la asistente virtual Alix en www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.