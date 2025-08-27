Un gran susto sufrió una familia en el municipio de Magangué, sur de Bolívar, al encontrar una serpiente de casi dos metros dentro de su vivienda.

Se trata de una boa constrictora, una especie de serpiente grande de la familia Boidae, que apareció en una de las casas del municipio ubicado a orillas del río Magdalena, causando temor entre los residentes.

La comunidad alertó a las autoridades sobre la presencia de la serpiente, que no atacó a ninguna persona. A la vivienda llegó personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.17 y la Policía Nacional para atender el caso.

Los uniformados recuperaron la boa y la sometieron a valoración veterinaria antes de trasladarla lejos de las zonas pobladas.

“Este espécimen fue liberado en su hábitat natural en coordinación con la Corporación Autónoma Del Sur Bolivar. La Armada de Colombia ratifica su compromiso con la protección y conservación del medio ambiente en esta importante región del país”, indicó la Fuerza Naval del Caribe en una publicación en X.

La @AmadadeColombia ratifica su compromiso con la protección y conservación del medio ambiente en esta importante región del país. pic.twitter.com/c5zGPB8N9B — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) August 27, 2025

Por su parte, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, dijo que “el objetivo del rescate fue prevenir cualquier riesgo potencial para la comunidad local”.

Además, hizo un llamado a la comunidad “para que en caso de avistar especies de este tipo se comunique inmediatamente con las autoridades policiales o ambientales. Es vital actuar con precaución y permitir que los expertos manejen estas situaciones de manera segura”.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no intentar sacar a este tipo de animales de las viviendas por cuenta propia, sino siempre dejar el asunto en manos expertas.

Por fortuna, en este caso no resultaron personas lesionadas, así como la serpiente tampoco fue agredida. El hecho no pasó de un susto para los residentes de la vivienda donde apareció la boa.