La Policía Nacional confirmó que dos policías fueron heridos y cinco personas fueron capturadas tras un enfrentamiento violento entre presuntos hinchas de Millonarios y vendedores ambulantes en playas de Bocagrande, en Cartagena.

Aunque las autoridades sostuvieron que a “estas personas no se les puede llamar hinchas sino desadaptados que quieren manchar la fecha deportiva”.

Este hecho pasó el pasado martes 26 de agosto, un poco antes del partido entre Real Cartagena y Millonarios por la Copa BetPlay. En redes sociales se viralizaron varios videos de personas peleando en el sector conocido como playa Hollywood.

Los vándalos utilizaron piedras, palos y botellas en la zona turística poniendo así en riesgo a los visitantes de los hoteles aledaños.

Asimismo, la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, llamó a la policía quienes llegaron al lugar a controlar la situación pero resultaron herido dos de ellos.

Entre los lesionados se encuentra el comandante de la estación local, capitán Héctor Imbachi. Igualmente, fueron capturadas cinco personas que se encontraban en los desmanes.

“Bocagrande es la casa de todos: cartageneros, colombianos y visitantes de todo el mundo. Como comunidad, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que hechos de intolerancia y violencia alteren la paz, la seguridad y el orden público en un territorio que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia y tranquilidad”, indicó Andrés Rico Rivera, presidente de la JAC.