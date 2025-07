Ante las nuevas alertas de los entes de control por una posible terminación anticipada del contrato de concesión de la APP del Canal del Dique, desde distintos sectores del Caribe colombiano se ha recalcado la preocupación existente por el impacto negativo que tendría para las comunidades.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró que esta megaobra tiene varios objetivos de gran importancia, entre ellos, restaurar los ecosistemas degradados y garantizar el control de inundaciones en más de 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.

“Sería una pérdida irreparable para esta región que su ejecución se siga aplazando y poniéndose en riesgo. Fueron años de lucha. La preocupación expresada por la Contraloría General de la República refleja el sentimiento de los ciudadanos”, aseguró Arana.

El mandatario recordó que este ambicioso proyecto nace de la urgencia de recuperar la navegabilidad en los 15 kilómetros de la hidrovía, que se complementa con la protección a las comunidades frente a las crecientes amenazas del cambio climático.

“Acordémonos de que el proyecto del Canal del Dique es, ante todo, un proyecto de recuperación ambiental. Pero, además de eso, incluye obras de protección de orillas y de control y mitigación de nuevas inundaciones”, agregó.

Es de anotar que tras la emergencia invernal del año 2010, en esta región se han venido impulsando acciones para atender los riesgos de inundaciones, especialmente en temporada de lluvias. Empero, el gobernador Arana insistió en que la ejecución integral de este megaproyecto permitirá una solución estructural y sostenible.

Este fue el mensaje que el gobernador Arana publicó en su cuenta de X.

“Hacemos este llamado desde lo más profundo de nuestro corazón: no podemos seguir aplazando las grandes inversiones. No podemos seguir postergando un proyecto de sostenibilidad ambiental y de desarrollo económico para la región Caribe. Este no es un proyecto exclusivo del Caribe colombiano; es un proyecto de país. Porque lo que baja por el río Magdalena proviene de zonas altas como Bogotá, Antioquia y otros departamentos de Colombia”, recalcó.

El gobernador Arana reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional, los entes de control y las comunidades para que esta obra avance con garantías técnicas, ambientales y sociales.

Cabe recordar que el proceso se encuentra en un punto muerto ante la solicitud hecha por el Ministerio de Ambiente para que se expida una licencia ambiental, aunque inicialmente no estaba contemplado el trámite.