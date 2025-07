Como Eder Luis Bello García, de 24 años, y Lorena Castro Morelos, de 38 años, fueron identificados por las autoridades las dos personas que fallecieron en el fuerte accidente registrado en la madrugada de este lunes 7 de julio en la carretera Troncal de Occidente, específicamente entre la Bomba El Amparo y el sector conocido como Mi Vaquita, en Cartagena.

La pareja a bordo de la motocicleta fue impactada por una camioneta marca Kia, de color blanco, al parecer, tras haberse volado el separador de la vía.

Debido al choque, Bello García falleció en el lugar de los hechos, mientras que Castro Morelos fue trasladada hasta un centro médico, donde murió minutos después a pesar de las maniobras de los médicos en turno.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el fatal accidente se presentó a aproximadamente a las 2:13 a.m.

“Accidente de tránsito con personas fallecidas. Al parecer, un vehículo tipo camioneta, marca Kia, de color blanco, chocó contra el andén del lado derecho, perdiendo el control del vehículo y cruzándose por encima del separador. Derribó un poste de alumbrado público y cayó en la calzada del carril contrario, encontrándose de frente contra un motociclista y su acompañante”, indicó el reporte del DATT.

A través de redes sociales, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento del accidente.

En el video se puede observar como el conductor de la camioneta pierde el control del vehículo, al parecer, por el exceso de velocidad, por lo que choca contra el separador de la vía y tumbar un poste de alumbrado público. Debido al impacto, el vehículo se pasa al carril contrario e impacta a las personas que se movilizaban en la motocicleta.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte indicó que hasta el momento se desconoce quien conducía la camioneta, pues la persona involucrada emprendió la huida.

Las víctimas del accidente

Se conoció que Lorena Castro y Eder Bello, quienes eran empleados en tiendas de D1, previo al accidente se encontraban departiendo en un establecimiento comercial.

“Él salió como a las 9:30 de la noche de ayer (domingo) a pasear, eso me dijo. Me dijo que incluso no iba a tomar, solo a pasear. Ya venía de regreso cuando ocurrió el accidente”, dijo Rosiris García, madre de Eder, en diálogo con ‘El Universal’’.

“Yo estaba durmiendo cuando me llamaron a avisarme del accidente. Lo que me han dicho es que la camioneta se ‘voló’ el separador de la vía, se cruzó al otro carril donde iba mi hijo con su amiga y los atropelló. El carro le pasó por encima a mi hijo y lo mató en el acto”, agregó.