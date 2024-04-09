En varias operaciones en simultáneo que se llevaron a cabo en Cartagena, Bolívar, fueron capturados tres hombres presuntamente involucrados con extorsiones a comerciantes en la ciudad.

En un primer operativo, liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias Candelo, de 24 años, en el sector la Loma del Mosquito, del barrio San José Obrero.

Según lo informado por las autoridades, en un allanamiento a la vivienda donde residía el implicado, fue hallada una granada de fragmentación y cinco panfletos amenazantes alusivos a grupos multicrimen, los cuales, al parecer, estaba distribuyendo en los establecimientos de comercio de la ciudad.

Alias Candelo registra siete anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

En una segunda operación, desplegada en la avenida Pedro Romero, del barrio Olaya Herrera, fue capturado ‘el Jose’, de 22 años, a quien le fueron encontrados 10 panfletos y siete cartuchos calibre 9 milímetros.

Según las autoridades, el individuo sería el encargado de la entrega de panfletos para el cobro de extorsiones a establecimientos de comercio, principalmente en los barrios Olaya Herrera, Chapacuá, Nuevo Porvenir y 13 de junio.

Un último operativo fue llevado a cabo en el barrio Los Alpes, donde unidades del GAULA capturaron a ‘el Cristian’, de 31 años, quien tenía en su poder cuatro panfletos y 11 cartuchos calibre 9 milímetros.

Este último sujeto sería el responsable de reclutar jóvenes y coordinar delitos como hurto a motocicletas, homicidios y cobro de extorsiones. Tiene anotaciones judiciales por homicidio y violencia intrafamiliar.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.