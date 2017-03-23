Una comisión, dirigida por el secretario de Infraestructura, Santiago Carrasquilla, y el ingeniero Guilliam Barboza, especialista del Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cartagena, inspeccionó las grietas que se presentan en el cerro de La Popa, en la zona conocida como el ‘Salto del Cabrón’.

'Debemos tapar esa grieta para que no se filtre agua. También haremos un análisis geosísmico, con un sistema que trabaja con ondas eléctricas, que permiten evaluar cómo están conformadas las capas y si hay vacíos dentro de las calizas, y si esos vacíos realmente pueden ser por lavado de agua subterránea y en algún momento presentar algún tipo de asentamiento', dijo Carrasquilla.

El secretario de Infraestructura añadió que 'con este estudio y buena topografía identificaremos la problemática, para recomendar las obras civiles que frenen los movimientos de la piedra'.

De acuerdo con Carrasquilla, continúan las medidas preventivas de restricción de vehículos al convento de La Popa, con el fin de evitar vibración y peso en el cerro. También está restringido el acceso de las personas al convento.

Por su parte, Guilliam Barboza, experto en suelos, dijo que se deben evaluar las condiciones geotécnicas de la piedra caliza y del material arenoso. También un monitoreo permanente y 'sellar sitios por donde vierten las aguas servidas y el drenaje del convento, porque esta clase de piedras suelen tener problemas de disolución'.