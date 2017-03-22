Las restricciones anunciadas por el Distrito luego de que el ingeniero Jorge Rocha advirtiera en un informe sobre el riesgo de colapso del cerro de La Popa, provisto de un convento en su cúspide, no fueron recibidas con total acogida por el párroco de ese templo, José Beltrán, quien ha manifestado que no contempla 'la necesidad de tomar esas medidas tan estrictas porque no veo que hay ese peligro'.

El párroco hizo referencia a medidas como prohibir el total acceso de visitantes al convento, punto de gran acogida entre los turistas que llegan a Cartagena, en especial en fechas como las festividades de la Virgen de la Candelaria y la Semana Santa que se aproxima.

Aunque el sacerdote Beltrán reconoció que existen 'unas grietas muy pronunciadas que, lógicamente, hay que ponerles mucha atención porque no sabemos lo que pueda suceder más adelante', cuestionó que las medias preventivas incluyan todo el cerro de La Popa y, por ende, el histórico convento de agustinos recoletos.

'Solamente la esquina del convento, la parte que está en el 'Salto' (del 'Cabrón'), es la que está un poco agrietada. Lo mismo las paredes. Pero es solamente la esquina. Por lo tanto yo no veo que haya ningún peligro en que el turista venga a conocer el templo. El patio central no tiene ningún riesgo en este momento ni, seguramente, lo va a tener. De manera que yo no veo la necesidad de tomar esas medidas tan estrictas porque no veo que hay ese peligro', dijo el sacerdote Beltrán.

En la zona también se ubican comerciantes y artesanos, que ofrecen sus productos a los visitantes, por lo que han expresado su preocupación por la disminución de sus ingresos ante las medidas anunciadas.

Frente a lo expuesto por el párroco, el alcalde Manuel Duque, cuestionó tal posición haciendo referencia a las vidas que se encuentran en peligro.

'Nosotros tenemos que hacer nuestra labor. Si le gusta al párroco o no poco nos importa. Lo que tenemos es que salvaguardar la vida de los cartageneros. Y los especialistas nos dicen que la mejor decisión era cerrar el cerro', dijo Duque.

El acalde Duque dio a conocer que, con la declaratoria de calamidad pública en el cerro de La Popa, se dispuso 'la búsqueda de los recursos porque es un tema prioritario'.

'En eso tenemos que buscar especialistas. Nos han recomendado gente de la Universidad de Cartagena. Ahí estamos en eso. Pero, de verdad, estamos muy preocupados con lo que pueda pasar porque el tema aquí clave es la lluvia. Como se meta la temporada de lluvia el riesgo es mayor. Entonces no queremos generar falsas alarmas, pero sí estar monitoreando permanentemente lo que está pasando en el cerro de La Popa', dijo Duque.

De acuerdo con el Alcalde, desde el lunes festivo fue restringido el acceso de vehículos al cerro de La Popa y fueron demarcadas, con citas plásticas de peligro, las zonas del convento que representan mayor riesgo de colapso.

'Ya tenemos los agentes de Tránsito debidamente dispuestos. Los especialistas también nos han hablado del tema del aljibe que está allí en La Popa. Nos dicen que hay que desocuparlo. Pero, permanentemente, estamos buscando el monitoreo para ver cómo viene evolucionando este tema del agrietamiento del 'Salto del Cabrón' para poder darle una solución definitiva', aseveró Duque.

Según el mandatario local, la oficina de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil comenzaron la socialización con las personas que residen en barrios aledaños al cerro de La Popa.

Duque también expresó su preocupación por quienes han invadido las faldas de La Popa.

'Es un tema de una lucha permanente (las invasiones). Hoy, hacer un anuncio el Distrito que va a hacer algo, es un tema de invasión de inmediato', aseveró Duque.

Añadió que existe 'una mafia de invasores' en 'todo el país y ha llegado a Cartagena' haciendo referencia a zonas como las faldas de La Popa y el mercado de Bazurto.

Citación por parte del Concejo

En medio de del peligro de desplome advertido en el cerro de La Popa, el Concejo de Cartagena anunció que citará a la oficina de Gestión del Riesgo, secretarías de Infraestructura, Hacienda, Planeación, Fondo Adaptación y el Ministerio de Vivienda, para tratar los problemas que afronta el llamado 'pulmón' natural de esta capital.