Bajo la alborada de este miércoles, vestidos con atuendos fúnebres y hasta con la presencia de un vecino que personificó a un sacerdote, habitantes del barrio Líbano protestaron en contra de lo que catalogan como el 'sepelio' del principal centro asistencial de ese vecindario, que en la actualidad no funciona a pesar de que fue inaugurado el 29 de diciembre de 2015.

Tras un año y casi tres meses, desde que el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo inauguró la Unidad Primaria de Atención, UPA, del barrio Líbano, en el antepenúltimo día de su Gobierno, los vecinos decidieron protestar porque en realidad el centro asistencial nunca ha abierto sus puertos.

Por eso, como acto en el que se despide a quien parte de este mundo, compraron flores amarillas, dos velas moradas y otro par de blancas, que ubicaron sobre una mesa acondicionada con un mantel blanco. Encima, como si se tratara del difunto, acomodaron un pequeño cajón negro sobre el cual pusieron una camándula. Todo en frente de la UPA de Líbano.

'¡Ay te moriste, UPA! ¡Ay se murió la UPA!', gritaban quienes hacían parte de la particular protesta, mientras el vecino que personificaba el papel de un sacerdote, con Biblia en mano, hacía una y otra vez la señal de la Santa Cruz.

Del otro lado de la calle, en la Avenida Pedro Romero, los transeúntes y los conductores de algunos vehículos detenían su paso para constatar de qué se trataba.

Salvador Chávez, quien desde hace 68 reside en el sector 11 de Noviembre, en inmediaciones del barrio Líbano, fue el encargado de personificar al cura que 'le dio las honras fúnebres' al centro asistencial.

'Estamos cansados de preguntarle a la administración cuál es la enfermedad, si se trata de un cáncer, que la UPA está muerta y nadie dice por qué. Esto tiene un año y medio desde que lo inauguraron y no hay atención para los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, ni para nadie, porque no funciona', dijo Chávez.

Por su parte, Jorge Luis Vera Hernández, quien se define como 'doliente del puesto de salud', califico la situación como lamentable.

'Las personas que están afiliadas a este puesto de salud, que son de cerca de cinco barrios aledaños, tienen que acudir a médicos particulares y gastar de sus recursos, cuando la situación económica está tan difícil, a pesar de que tenemos una UPA en Líbano. Por eso hicimos este sepelio simbólico', dijo Vera.

¿Qué pasa con el centro asistencial de Líbano?

En su momento, la UPA del barrio Líbano fue inaugurada y presentada a la comunidad como un puesto de salud dotado de consulta externa general, enfermería, vacunación, nutrición y consultorios para atención especializada, salas de espera con turnos digitales y telvisor, además de espacios con aire acondicionado.

Según explicó la Administración del entonces alcalde Dionisio Vélez, en el centro asistencial, con un área de 708 metros cuadrados, fueron invertidos 3.074 millones 219.057 pesos, de los cuales 202 millones 459.783 pesos comprendieron la dotación.

Sin embargo, hasta el momento, la Administración Distrital no ha dado una explicación de cuáles son las causas por las que el centro asistencial no está prestando sus servicios a la comunidad.