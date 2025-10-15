La tensión sigue en su punto culmen al interior de la Universidad del Atlántico luego de que el Consejo Superior aplazara la designación del nuevo rector mientras la Procuraduría se pronuncia frente a una serie de recusaciones.

A lo largo de este martes, al interior del campus universitario se registraron varios actos de vandalismo que han generado preocupación entre la comunidad universitaria.

La Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social –que es liderada por Miguel Caro, quien hace parte del Consejo Superior– fue blanco de diversos ataques. Inicialmente se realizaron diversos grafitis en ventanales y paredes.

Posteriormente, a las afueras de este espacio, desconocidos construyeron una especie de fogata con sillas plásticas y otros elementos, generando llamas que fueron controladas por personal de seguridad.

EL HERALDO pudo establecer que grupos de estudiantes se han apostado en las oficinas de varias vicerrectorías y a las afueras del despacho de rectoría para rechazar las posiciones de varios consejeros, que “van en contravía con los deseos de la comunidad universitaria”.

Asimismo, desde algunos sectores se ha empezado a estudiar una posible declaratoria de paro mientras el Consejo Superior adopta una decisión de fondo frente al nombre del próximo rector.

De forma previa, en la plazoleta del Bloque D, un grupo de presuntos estudiantes prendió fuego a un pendón publicitario de Leyton Barrios, uno de los candidatos que se encuentra en la puja por la rectoría de la alma mater.

Cabe anotar que el pasado viernes el Consejo Superior designó a Josefa Cassiani, actual secretaria General de Uniatlántico, como rectora encargada, teniendo en cuenta que este fin de semana finalizó el periodo de Danilo Hernández.

Se tiene previsto que esta semana se pueda llevar a cabo una nueva sesión del Consejo Superior para avanzar en el proceso de designación del nuevo rector para el periodo 2025-2029.

Para tal motivo es necesario un pronunciamiento de fondo por parte de la Procuraduría General de la Nación frente a las recusaciones que fueron presentadas en contra de varios miembros de este órgano por presuntas inhabilidades para participar en esta escogencia.

En este momento, el Consejo Superior cuenta con un listado de elegibles para la designación del rector, el cual se encuentra conformado por Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.

Llamado a la calma

Desde la Universidad del Atlántico se hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma, teniendo en cuenta las situaciones de alteración del orden público que se presentaron este martes en la sede norte.

En ese sentido, las directivas instaron a la comunidad universitaria a “actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física de los miembros de la institución o el desarrollo normal de las actividades”.

Se indicó que el equipo de vigilancia institucional, junto con el Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales, activó de manera inmediata los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de las personas y la protección de los bienes de la institución.

“La Universidad reitera su compromiso con la transparencia, la participación y el respeto, principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia universitaria”, se agregó en un comunicado a la opinión pública.

Asimismo, indicó: “Invitamos a todos los miembros de la comunidad a mantener el diálogo como vía legítima para la construcción de consensos y la convivencia pacífica dentro del campus”.

También se recalcó que se trata de “una administración de puertas abiertas para la escucha y la participación activa, en el marco del respeto y la tolerancia”.

Mensaje de candidatos

Danilo Hernández, quien estuvo al frente de la institución hasta hace algunos días y hace parte del listado de elegibles, enfatizó en la importancia de preservar la convivencia universitaria y utilizar el diálogo como un canal para la resolución de las diferencias entre los diversos estamentos.

“Nada justifica poner en riesgo la integridad de la comunidad y los bienes que con tanto esfuerzo hemos logrado. La estabilidad que logramos durante estos cuatro años no fue fruto de la imposición, sino del diálogo y la construcción conjunta de una Uniatlántico orientada al progreso”, dijo.

En ese sentido, enfatizó: “Resolvamos nuestras diferencias desde la protesta pacífica y la construcción de consensos. No destruyamos lo que tanto nos ha costado; la institución es primero”.

Al respecto, el aspirante Wilson Quimbayo rechazó, de manera enérgica, los actos violentos que “siembran zozobra” en la Universidad del Atlántico: “El campus universitario debe ser centro de debate de ideas, no podemos volver al pasado de caos y terror”.

También instó a las fuerzas vivas de la universidad para que cesen las expresiones de violencia y retorne la paz en el claustro universitario.

“La institucionalidad debe prevalecer siempre; las personas pasan, las instituciones permanecen”, enfatizó.

Por su parte, Álvaro González –actual vicerrector de Bienestar Universitario y candidato a la rectoría– solicitó a la defensora del Pueblo regional del Atlántico, Carolina Gómez Urueta, que se brinde acompañamiento y protección a los derechos humanos en la alma mater.

“Estos acontecimientos generaron alteraciones al orden institucional y riesgos para la seguridad del personal docente, administrativo y estudiantil, razón por la cual se hace necesaria la intervención y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales y promover el restablecimiento de un ambiente pacífico y seguro dentro del campus universitario”, se lee en la misiva.

Rechazo del gobernador Verano

El gobernador Eduardo Verano, en su calidad de presidente del Consejo Superior del principal centro de educación superior del departamento, rechazó los actos vandálicos acontecidos este martes en la universidad.

“Estos hechos son inaceptables y atentan contra la paz, la convivencia y los valores democráticos de nuestra comunidad universitaria”, sostuvo el mandatario departamental a través de sus redes sociales.