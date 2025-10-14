El Tribunal Superior de Bogotá informó en la tarde de este martes 14 de octubre que ya tiene listo el fallo de segunda instancia con relación al proceso que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado porr fraude procesal y soborno a testigos.

En este sentido, la corporación informó que la lectura se dará a conocer oportunamente a las partes intervinientes.

Vale mencionar que Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque su defensa ya anunció que apelará la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En su momento, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el juicio de Álvaro Uribe, dijo que el expresidente ha emprendido una “feroz persecución” contra la Justicia.

“El hoy condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, ha procedido a desatar la más feroz persecución contra el poder judicial cada vez que un juez, un fiscal, un magistrado, un abogado o una víctima ha osado pedir que se esclarezcan sus numerosas actuaciones criminales”, declaró Cepeda en Bogotá a la prensa al salir de la audiencia en la que la jueza Sandra Heredia dictó la sentencia.

Según el hoy precandidato presidencial, Uribe ha tratado de “intervenir” la Justicia mediante múltiples mecanismos, incluyendo declaraciones públicas, presiones políticas y contactos internacionales.

Por su parte, el Colegio Colombiano de Juristas su “preocupación por los alcances y efectos” de la sentencia de primera instancia contra Uribe.