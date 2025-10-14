Sin necesidad de someterse a una prueba de ADN, Alejandro Char Chaljub, actual alcalde de Barranquilla, solicitó el reconocimiento de la paternidad de Steven Castellanos Ramos, un joven bogotano de 33 años.

La petición se hizo en medio de una demanda de impugnación de paternidad que fue presentada en abril de 2024 y que fue admitida un mes después.

Es de anotar que este martes se conoció que la decisión de un Juzgado Primero de Familia de Bogotá de confirmar que Char Chaljub, actual alcalde de Barranquilla, es el padre biológico de Steven Castellanos Ramos, un joven bogotano de 33 años.

Con esta decisión se ordenó que Steven Castellanos Ramos sea “filiado y nombrado” como Steven Char Ramos.

En tal sentido, la jueza Nelsy Maribel Celis Zea ordenó a la Notaría 40 de Bogotá para que “proceda de conformidad inscribiendo la presente sentencia, acto que deberá realizar en el correspondiente registro civil de nacimiento con la sola copia auténtica de la presente sentencia”.

Asimismo, el juzgado declaró que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre de Steven, a pesar de haber sido inscrito inicialmente en el registro civil de nacimiento de la notaría 40 de la capital del país.

Según la sentencia, la investigación judicial se basó en una relación sentimental sostenida en los años noventa entre Alejandro Char y Diana Magali Ramos Saavedra, mientras ambos residían en Bogotá y compartían círculos académicos en la Universidad La Gran Colombia.