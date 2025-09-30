En la noche de este lunes 29 de septiembre se registra una fuerte lluvia en la ciudad de Barranquilla. Usuarios en redes han publicado videos en los que puede observarse la magnitud de las precipitaciones, acompañadas de truenos y rayos.

En algunas zonas de la ciudad ya empiezan a registrarse emergencias. De igual manera, en el municipio de Soledad los arroyos están haciendo estragos, ingresando a varias viviendas.

Cabe destacar que en la tarde de este 29 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había anunciado fuertes precipitaciones en varias regiones del país, incluyendo el centro y sur del Caribe.

“En horas de la noche se espera nubosidad y precipitaciones en gran parte del Pacífico, oriente y norte de la región Andina, centro y sur del Caribe, centro de la Amazonía y sur de la Orinoquía”, añadió el instituto meteorológico.

#PronósticoDelTiempo En horas de la tarde se han dado precipitaciones en amplios sectores de la Orinoquía y Amazonía, así como en zonas dispersas del centro y norte del Pacífico y la región Andina, y centro y sur del Caribe... 🧵🧵 pic.twitter.com/rzB0K7sllJ — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 29, 2025

Cabe destacar que la Alcaldía de Barranquilla ha invitado a la ciudadanía a tener precaución ante las fuertes lluvias, y evitar estacionarse durante largos períodos de tiempo debajo de los árboles.

Además, se debe “evitar conducir por canales que tengan concentración de agua y siempre manejar con luces de parqueo encendidas para una mejor visión en medio de lluvias”.

Es de anotar que los ciudadanos pueden reportar cualquier emergencia a la línea única de atención 195 o al (605) 401 0205.