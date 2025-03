Un nutrido grupo de trabajadores contratados por la vía de OPS del ESE Cari Mental, adelantan un plantón frente a la sede de la entidad, en reclamo a sus salarios atrasados, los cuales indican ellos, no se les cancela desde el mes de noviembre.

Lea también: Cae alias El Diablo o Chopito, señalado de dispararle al ‘Gordo 40′ y a su hermano ‘Danny 40′

Los trabajadores han manifestado que ya no soportan más la situación, pues a los trabajadores directos de la entidad se encuentran al día y ellos no han podido pagar las planillas de seguridad social por lo cual están desprotegidos.

Eduardo Anguila, uno de los auxiliares de enfermería que integra la protesta, retrató la situación.

“Tengo 25 años en la institución, siempre como OPS, vengo sufriendo la problemática: debo dos meses de servicio, dos meses de arriendo, soy padre cabeza de familia y tengo que responder por el sustento diario. El gerente está incumpliendo, únicamente están laborando los de planta y él se escuda en que tiene al día a los de planta, que constituyen el 20 % de la entidad, los compañeros que están atendiendo están en problemas, penas hay una persona por cada persona”, explicó.

Johnny Olivares

Lea también: Grupo de investigación del CTI reporta desaparición de tres jóvenes en Atlántico, dos de estos menores

En la jornada la subgerente científica, Leonor Pérez asistió al punto para responder las consultas de los trabajadores, que aunque insatisfechos por la falta de respuestas, accedieron a desbloquear la vía y esperar una comunicación de parte del gerente.

“La situación es muy compleja, la ESE está atravesando por una situación económica muy precaria por el no giro de la facturado y eso ha conllevado al no pago. Ellos no han podido cancelar las planillas para poder hacer la facturación”, explicó Napoleón Mugno, presidente del sindicato Anthoc en Barranquilla.

Por otro lado, Mugno también confirmó que a la ESE desde ayer se adelanta una visita sorpresa por parte de la Superintendencia de Salud.

Lea también: Capturan a presunto conductor de ‘los Costeños’ por atentado contra ‘el Gordo 40′ y ‘Danny 40′

“El día de ayer llegó una visita sorpresa de una delegación de la Superintendencia de Salud, comunican que hay alrededor 114 interrogantes, pero no sabemos el contenido”, expresó Mugno.

Durante el transcurso del día, se espera una respuesta de fondo en torno a la situación de los pagos de los trabajadores.